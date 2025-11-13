|
13.11.2025 06:31:28
Nihon Dempa Kogyo stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Nihon Dempa Kogyo präsentierte am 11.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 14,37 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 31,87 JPY je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat Nihon Dempa Kogyo im vergangenen Quartal 13,97 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nihon Dempa Kogyo 13,69 Milliarden JPY umsetzen können.
