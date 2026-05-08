NIHON DENGI hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

NIHON DENGI gab am 07.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 43,54 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 39,48 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,32 Prozent zurück. Hier wurden 16,50 Milliarden JPY gegenüber 16,89 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 132,49 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte NIHON DENGI ein EPS von 100,71 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 46,37 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 7,69 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 43,06 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at