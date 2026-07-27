NIHON DENGI stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

NIHON DENGI äußerte sich am 24.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

NIHON DENGI hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 20,37 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 14,62 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat NIHON DENGI im vergangenen Quartal 8,70 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NIHON DENGI 8,42 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at