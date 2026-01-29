NIHON DENGI veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

NIHON DENGI lud am 28.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS belief sich auf 169,46 JPY gegenüber 141,47 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 11,21 Milliarden JPY gegenüber 11,19 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at