NIHON DENKEI: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

NIHON DENKEI hat am 10.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 63,07 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 32,01 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 28,03 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,75 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NIHON DENKEI einen Umsatz von 26,50 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at