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11.11.2026 06:31:29
NIHON DENKEI stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
NIHON DENKEI lud am 10.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
In Sachen EPS wurden 87,19 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NIHON DENKEI 63,07 JPY je Aktie eingenommen.
Der Umsatz wurde auf 33,69 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 28,03 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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