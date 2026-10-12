Nihon Enterprise hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Nihon Enterprise hat am 09.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,58 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nihon Enterprise -0,200 JPY je Aktie generiert.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 8,19 Prozent auf 993,8 Millionen JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,08 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at