Nihon Enterprise stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Nihon Enterprise hat am 09.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.11.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,28 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Nihon Enterprise 0,060 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Nihon Enterprise im vergangenen Quartal 1,11 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nihon Enterprise 1,08 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at