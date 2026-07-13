Nihon Enterprise zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Nihon Enterprise hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.05.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,52 JPY, nach 0,550 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 1,14 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,18 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 1,71 JPY. Im letzten Jahr hatte Nihon Enterprise einen Gewinn von 0,560 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite standen 4,47 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 4,44 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at