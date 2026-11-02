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02.11.2026 06:31:29
Nihon Eslead gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Nihon Eslead hat am 30.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 298,78 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nihon Eslead ein EPS von 206,08 JPY je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat Nihon Eslead im vergangenen Quartal 43,44 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 61,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nihon Eslead 26,96 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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