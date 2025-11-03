Nihon Eslead legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Nihon Eslead hat sich am 31.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 206,08 JPY, nach 84,99 JPY im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nihon Eslead im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 64,39 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 26,96 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 16,40 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

