Nihon Eslead stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Nihon Eslead hat am 30.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 114,84 JPY gegenüber 89,56 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 24,83 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 17,28 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at