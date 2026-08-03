Nihon Eslead vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Nihon Eslead äußerte sich am 31.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 219,51 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nihon Eslead ein EPS von 195,02 JPY je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 39,48 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 28,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nihon Eslead einen Umsatz von 30,71 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at