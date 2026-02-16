|
NIHON FALCOM: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
NIHON FALCOM hat am 13.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es stand ein EPS von 47,89 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei NIHON FALCOM noch ein Gewinn pro Aktie von 7,90 JPY in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 938,0 Millionen JPY – das entspricht einem Zuwachs von 150,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 374,2 Millionen JPY erwirtschaftet worden.
