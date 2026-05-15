NIHON FALCOM: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

NIHON FALCOM hat am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

NIHON FALCOM hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 20,93 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -3,590 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 598,0 Millionen JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 230,7 Millionen JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at