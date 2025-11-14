14.11.2025 06:31:28

NIHON FALCOM: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

NIHON FALCOM hat am 12.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 74,50 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 50,64 JPY je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,57 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 25,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NIHON FALCOM einen Umsatz von 1,25 Milliarden JPY eingefahren.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 87,91 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 82,90 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 2,61 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 3,50 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 2,52 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

