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13.08.2026 06:31:29
NIHON FALCOM stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
NIHON FALCOM hat am 12.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 20,01 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte NIHON FALCOM ein EPS von 9,10 JPY je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 53,26 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 667,8 Millionen JPY, während im Vorjahreszeitraum 435,7 Millionen JPY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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