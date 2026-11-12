NIHON FALCOM stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

NIHON FALCOM äußerte sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 113,13 JPY. Im letzten Jahr hatte NIHON FALCOM einen Gewinn von 74,50 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 2,27 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,57 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 201,96 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte NIHON FALCOM 87,91 JPY je Aktie verdient.

NIHON FALCOM hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 4,47 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 71,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 2,61 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at