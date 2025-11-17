NIHON FLUSH: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

NIHON FLUSH hat am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS belief sich auf 13,72 JPY gegenüber 5,23 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,57 Prozent auf 6,19 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 6,29 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at