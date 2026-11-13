NIHON FLUSH: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

NIHON FLUSH hat am 12.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 9,89 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 13,72 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 16,29 Prozent auf 5,18 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,19 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at