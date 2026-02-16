|
16.02.2026 06:31:31
NIHON FLUSH präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
NIHON FLUSH präsentierte am 13.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 37,91 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 21,73 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NIHON FLUSH in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,40 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 7,20 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 7,37 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
