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12.08.2026 06:31:29
NIHON FLUSH: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
NIHON FLUSH präsentierte in der am 10.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 7,82 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,11 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 11,63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,09 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3,61 Milliarden JPY.
Redaktion finanzen.at
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