Nihon Jyoho Create öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Nihon Jyoho Create präsentierte in der am 15.02.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2023 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 8,68 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 3,87 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,95 Prozent auf 1,06 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 923,0 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at