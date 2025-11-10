Nihon Kagaku Sangyo gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Nihon Kagaku Sangyo veröffentlichte am 07.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 23,71 JPY gegenüber 23,72 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 6,89 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,45 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at