10.02.2026 06:31:29
Nihon Kagaku Sangyo legte Quartalsergebnis vor
Nihon Kagaku Sangyo gab am 09.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS belief sich auf 40,35 JPY gegenüber 32,12 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,32 Milliarden JPY – ein Plus von 8,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nihon Kagaku Sangyo 6,78 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
