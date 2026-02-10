Nihon Kagaku Sangyo legte Quartalsergebnis vor

Nihon Kagaku Sangyo gab am 09.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS belief sich auf 40,35 JPY gegenüber 32,12 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,32 Milliarden JPY – ein Plus von 8,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nihon Kagaku Sangyo 6,78 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at