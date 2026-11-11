Nihon Kagaku Sangyo stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Nihon Kagaku Sangyo hat am 09.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 23,35 JPY. Im Vorjahresviertel waren 23,71 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 7,66 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nihon Kagaku Sangyo 6,89 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at