Nihon Knowledge Co,Ltd Registered hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Nihon Knowledge Co,Ltd Registered stellte am 15.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 29,19 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 17,74 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Nihon Knowledge Co,Ltd Registered im vergangenen Quartal 1,24 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nihon Knowledge Co,Ltd Registered 1,10 Milliarden JPY umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 20,88 JPY. Im letzten Jahr hatte Nihon Knowledge Co,Ltd Registered einen Gewinn von 20,08 JPY je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahr hat Nihon Knowledge Co,Ltd Registered im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 9,74 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,56 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 4,15 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at