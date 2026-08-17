Nihon Knowledge Co,Ltd Registered präsentierte Quartalsergebnisse

Nihon Knowledge Co,Ltd Registered hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 3,05 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -8,410 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,47 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,20 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 1,06 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at