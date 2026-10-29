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29.10.2026 06:31:29
NIHON KOGYO legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
NIHON KOGYO präsentierte in der am 27.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 33,75 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 16,11 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 2,91 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 23,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,80 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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