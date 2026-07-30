NIHON KOGYO: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

NIHON KOGYO präsentierte am 28.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 6,84 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 9,65 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,09 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,06 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at