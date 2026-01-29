NIHON KOGYO verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

NIHON KOGYO lud am 28.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 87,08 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 83,00 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,47 Prozent auf 4,50 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,19 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at