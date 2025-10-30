NIHON KOGYO vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

NIHON KOGYO hat am 28.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 16,11 JPY gegenüber -5,260 JPY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 32,48 Prozent auf 3,80 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,87 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at