Nihon Kohden: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Nihon Kohden hat am 10.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 26,90 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -1,810 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 58,10 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 56,56 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen in Rot
An den Märkten in Fernost geht es am Dienstag abwärts.
