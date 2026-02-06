Nihon Kohden gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Nihon Kohden hat am 05.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurden 11,57 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nihon Kohden 46,01 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 55,89 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 55,69 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at