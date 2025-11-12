Nihon Kohden präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Nihon Kohden hat am 10.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,18 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,010 USD je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 394,0 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 379,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at