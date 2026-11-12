Nihon Kohden präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Nihon Kohden lud am 10.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,11 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,180 USD je Aktie erzielt worden.

Nihon Kohden hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 351,4 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 10,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 394,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at