|
12.11.2026 06:31:28
Nihon Kohden präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Nihon Kohden lud am 10.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS wurde auf 0,11 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,180 USD je Aktie erzielt worden.
Nihon Kohden hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 351,4 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 10,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 394,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!