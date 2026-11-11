Nihon Kohden zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Nihon Kohden hat am 10.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 17,08 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 26,90 JPY erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Nihon Kohden 55,96 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 58,10 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at