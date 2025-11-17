NIHON MICRO COATING präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

NIHON MICRO COATING hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 21,52 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,72 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 3,00 Milliarden JPY, gegenüber 3,07 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,19 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at