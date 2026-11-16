NIHON MICRO COATING verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

NIHON MICRO COATING hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 26,23 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte NIHON MICRO COATING 21,52 JPY je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,77 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 25,60 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NIHON MICRO COATING einen Umsatz von 3,00 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at