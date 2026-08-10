NIHON MICRO COATING zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

NIHON MICRO COATING hat am 07.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 17,71 JPY gegenüber -2,560 JPY im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 20,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,25 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 2,69 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at