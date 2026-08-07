Nihon Nohyaku gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Nihon Nohyaku präsentierte in der am 06.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 47,61 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 34,63 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Quartal hat Nihon Nohyaku 31,09 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 27,13 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at