Nihon Nohyaku hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Nihon Nohyaku hat am 09.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS belief sich auf 7,86 JPY gegenüber 18,92 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 22,65 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22,25 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at