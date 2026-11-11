Nihon Nohyaku stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Nihon Nohyaku veröffentlichte am 10.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 13,10 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 8,46 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 7,72 Prozent auf 18,99 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 20,58 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at