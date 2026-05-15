Nihon Nohyaku veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Nihon Nohyaku hat am 13.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 41,37 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,23 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nihon Nohyaku im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,44 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 41,46 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 38,59 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 92,32 JPY beziffert, während im Vorjahr 30,06 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Nihon Nohyaku hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 111,82 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 99,97 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at