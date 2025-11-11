|
Nihon Nohyaku: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Nihon Nohyaku hat am 10.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS wurde auf 8,46 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 7,22 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 20,58 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,89 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
