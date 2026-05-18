Nihon Office Automation Research gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Nihon Office Automation Research hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 19,09 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 26,98 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,91 Prozent auf 752,5 Millionen JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 783,2 Millionen JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at