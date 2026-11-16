Nihon Office Automation Research: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Nihon Office Automation Research hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,55 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nihon Office Automation Research ein EPS von 8,32 JPY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 722,4 Millionen JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nihon Office Automation Research 695,9 Millionen JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at