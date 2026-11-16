|
16.11.2026 06:31:29
Nihon Office Automation Research: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Nihon Office Automation Research hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,55 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nihon Office Automation Research ein EPS von 8,32 JPY je Aktie vermeldet.
Umsatzseitig wurden 722,4 Millionen JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nihon Office Automation Research 695,9 Millionen JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!