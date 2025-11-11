Nihon Parkerizing hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Nihon Parkerizing hat am 10.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 25,77 JPY, nach 23,94 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 32,86 Milliarden JPY – ein Plus von 1,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nihon Parkerizing 32,39 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at