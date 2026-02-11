Nihon Parkerizing hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Nihon Parkerizing hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 33,89 JPY, nach 31,29 JPY im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz wurden 36,28 Milliarden JPY gegenüber 33,72 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

