Nihon Parkerizing stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Nihon Parkerizing lud am 07.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 34,12 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nihon Parkerizing ein EPS von 24,73 JPY je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 33,67 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 31,88 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at